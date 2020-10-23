На Эльбрусе пропала 30-летняя туристка. Женщину ищут четвертый день

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23 октября 2020, 22:48 [ «Аргументы Недели» ]

Эльбрус, фото: pixabay.com

Четвертый день на Эльбрусе ищут пропавшую в горах во вторник, 20 октября, жительницу Петербурга Екатерину Климовскую.

В Северо-Кавказском региональном поисково-спасательном отряде МЧС России уточнили, что 20 октября к ним обратился зарегистрировавший маршрут гид, который сообщил о пропавшей туристке. Инструктор компании «Клуб Приключений» отметил, что из-за плохой погоды из группы в составе 15 человек отделились трое. Из них двое вернулись, а Екатерина пропала, - сообщают петербургские СМИ.

Родственники и друзья Екатерины просят помочь в поисках. Девушку ищут сотрудники МЧС, два вертолёта, три гида компании-организатора. Заявка о пропавшей туристке поступила в «Лиза-Алерт».

В пятницу, 23 октября, поисково-спасательные работы завершены безрезультатно и продолжатся утром 24 октября.

Друзья Климовской поделились, что Екатерина имеет опыт восхождения, она уже была на Эльбрусе.

По данным телеканала «Санкт-Петербург», Екатерину ждут мама и шестимесячная дочь.