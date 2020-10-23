В московском аэропорту Шереметьево загорелся тягач

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23 октября 2020, 22:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Аэропорт "Шереметьево", фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Тягач загорелся на стоянке в московском аэропорту Шереметьево в пятницу, 23 октября, вечером. Источник в экстренных службах столицы уточнил, что возгорание тягача произошло в Шереметьево на стоянке №93.

По данным источника, пострадавших в результате инцидента нет. Воздушная гавань после происшествия работает в штатном режиме. Площадь и причины возгорания тягача устанавливаются, - передает ТАСС.