Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевич поддержал слова папы Франциска о гей-браках

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23 октября 2020, 21:34 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс, фото: соцсети

Намедни многие общественные СМИ были, мягко говоря, в недоумении от слов папы Франциска, который призвал к легализации однополых браков. Латвия не стала исключением!

Мнения в Латвии разделились!

Например, глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевич назвал слова папы… цитатой дня! Министр иностранных дел Латвии написал в социальных сетях следующие: «Цитата дня! «Гомосексуалисты имеют право быть в семье. Они дети Бога и имеют право на семью. Никто не должен быть отброшен или сделан ничтожеством из-за этого. Нам нужно создать закон о гражданском союзе. Таким образом они будут прикрыты законом. Папа Франциск».

Не все латвийцы отнеслись «с пониманием» к подобным словам.

Ингуна: «Еще гомосексуалисты имеют право держать свои предпочтения в спальнях, а не говорить об этом публично. Интересно было бы, если бы замужние дамы гордились тем, что живут с мужчинами».

Альфред: «Прочтите заповеди Господа! Куда же мир идет?»

Сергей: «Господь прощает людей за их пороки! Если они каются! Каются, а не проводят парады, которые рекламируют их распущенность!»

Анна: «Скоро традиционные отношения между мужчиной и женщиной сойдут на нет! Если уже папа говорит об этом, то это просто страшно! Попирают и изменяют все заповеди Господа!»

Что по этому поводу думают священнослужители латвийских православных приходов Прибалтики?

Протоиерей Николай, приход в Литве: «Спаси Господи! Что тут можно сказать? Господь прощает и человек получает прощение, который осознал свой грех и больше не грешит. Оправдывать грех нельзя. Мария Магдалена была прощена Иисусом. Он сказал: «Иди и не греши». Я молюсь… Молюсь о том, чтобы Господь помиловал нас, грешных. Тех, кто говорить, тех, кто слушает, тех, кто внимает всему этому».