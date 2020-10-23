Собянин: Заболеваемость коронавирусом COVID-19 в Москве замедляется, «взрывного роста» нет
23 октября 2020, 21:38[ «Аргументы Недели» ]
В Москве замедляется заболеваемость коронавирусной инфекцией COVID-19. Московский мэр Сергей Собянин в пятницу, 23 октября, заявил в интервью программе «Вести» на «России 1», что «по динамике заболеваний, по динамике госпитализаций, по динамике роста ковидных пневмоний и по ряду других показателей нет, и эта динамика снижается от недели к неделе».
По словам мэра Москвы, эпидемия замедляется, рост идет, но более медленными темпами, взрывного роста нет.
В Москве, по информации оперштаба на утро 23 октября, за последние сутки было зарегистрировано 5478 заразившихся COVID-19. Умерли за сутки 62 человека. Выздоровели 2779 пациентов.
С начала пандемии в столице ковидом заболели 386 908 человек. Выздоровел 285 271 пациент. Скончались 6249 человек, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция.
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