Интарс Бусулис: Латвийцам нужно научиться уважать людей вне зависимости языка

Аргументы Недели → Общество 13+

23 октября 2020, 21:13 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Фото: соцсети

Латвийский певец Интарс Бусулис высказался о таком насущном вопросе в Балтии, как вопрос о языке. Певец считает, что латвийцам нужно научиться уважать людей вне зависимости от языка, на котором они говорят, чтобы построить светлое будущее.

Буквально несколько дней назад президент Латвии Эгилс Левитс призвал молодых людей страны говорить и думать по-латышски, а также заботиться о том, чтобы язык не засоряли заимствования.

В Латвии, действительно, «национальный» языковой вопрос стоит крайне остро… Остро не для, простите, «обывателя», а для правящих политических структур: многие русскоязычные не желают, не хотят говорить на государственном. Причина? Возможно, унизительный статус неграждан причина… А подчас обычная лень. Правящие националистические силы Латвии, как могут, так и «обучают» незнающих латышскому языку. Иногда это имеет жесткие формы. Бывали случаи в Латвии, когда врач отказался объяснить пациенту диагноз и лечение на русском языке. А бывает и так, что националистические молодчики в подпитии могут обругать пожилого человека, что он на улице говорит на русском.

Певец Интарс Бусулис, видимо, «сыт» вопросами о языке и открыто высказал латвийским СМИ свое мнение.

«Ненависть к людям по языковому признаку необоснованна, и людям необходимо менять свою ментальность, чтобы относиться к окружающим с уважением. Не надо думать о том, что и как делают наши политики. Нужно начинать все заново, самим. Все это происходит в семье. Нужно начинать с себя и своих детей. Если в семье этого не будет, если мы будем говорить своим детям, что не надо так говорить, что это хорошие люди, и учить их уважать всех людей, все тогда будет отлично! И нас ждет великолепное будущее!»

Интарс объяснил на примере своей семьи, что значит уважение к людям и демократичность…

«Я даже никогда не задумывался о том, что кого-то можно ненавидеть. Когда мы жили в Риге, моя дочка училась в русскоязычном детском саду. Для того, чтобы общаться с людьми, которые не знают латышского языка. Это, конечно, болезненная тема. Просто нужно научиться жить по-новому. Не по правилам, а по своим принципам. Думать в ключе уважения к людям. Эти вопросу актуальны для тех, кто не хочет выходить из старых времен».