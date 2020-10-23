Навальный рассказал, как его вывезли в Германию

Алексей Навальный рассказал, как его вывезли из Омска в Германию. Президент РФ Владимир Путин на заседании клуба «Валдай» рассказал, что он попросил Генпрокуратуру выпустить Навального из Омска в Берлин на лечение.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сегодня, 23 октября, уточнил, что участие главы государства в отправке Навального в Германию заключалось только в поручении прокуратуре снять ограничения на его выезд. По словам Пескова, разрешение на отправку пациента и перевозку было прерогативой врачей, президент к этому отношения не имел.
Навальный написал в своем Instagram, что сначала разрешение на транспортировку не давали омские врачи, ссылаясь на его тяжелое состояние. После просьбы жены Навального пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Кремль не решает эти вопросы, на перевозку требуется разрешение медиков.
По словам блогера, у него не было ограничения на выезд на момент отравления, он свободно, без ограничений поехал в Новосибирск и Томск.
Навальному 20 августа стало плохо на борту самолета по пути из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске и блогера госпитализировали.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.