Навальный рассказал, как его вывезли в Германию

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23 октября 2020, 21:17 [ «Аргументы Недели» ]

Алексей Навальный, Фото: Instagram

Алексей Навальный рассказал, как его вывезли из Омска в Германию. Президент РФ Владимир Путин на заседании клуба «Валдай» рассказал, что он попросил Генпрокуратуру выпустить Навального из Омска в Берлин на лечение.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сегодня, 23 октября, уточнил, что участие главы государства в отправке Навального в Германию заключалось только в поручении прокуратуре снять ограничения на его выезд. По словам Пескова, разрешение на отправку пациента и перевозку было прерогативой врачей, президент к этому отношения не имел.

Навальный написал в своем Instagram, что сначала разрешение на транспортировку не давали омские врачи, ссылаясь на его тяжелое состояние. После просьбы жены Навального пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Кремль не решает эти вопросы, на перевозку требуется разрешение медиков.

По словам блогера, у него не было ограничения на выезд на момент отравления, он свободно, без ограничений поехал в Новосибирск и Томск.

Навальному 20 августа стало плохо на борту самолета по пути из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске и блогера госпитализировали.