Cуд арестовал бывшего вице-президента «Евросети» Левина по делу об убийстве

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23 октября 2020, 20:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

фото: pixabay.com

Хорошевский суд Москвы 22 октября вынес решение об аресте до 6 ноября бывшего вице-президента по безопасности компании «Евросеть» Бориса Левина по делу об убийстве.

По данным источников порталаTAdviser, Левина задержали по уголовному делу руководителей крупного дистрибьютера IT и бытовой техники Merlion, в офисе которой в подмосковном Красногорске прошли обыски 21 октября. Дело расследуется по статье об убийстве двух или более лиц (п. "а" ч. 2 ст. 105 УК).

Борис Левин несколько лет назад привлекался к уголовной ответственности. В 2008 году он был арестован по обвинению в вымогательстве и похищении экспедитора компании Андрея Власкина.

В 2010 году Левин был оправдан по уголовному делу о похищении человека, по тому же делу годом ранее был заочно арестован уехавший за границу бывший глава «Евросети» Евгений Чичваркин.