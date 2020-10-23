Цены на бензин стали расти в большинстве регионов России

Аргументы Недели → Общество 13+

23 октября 2020, 20:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Фото: pixabay.com

Розничные цены на бензин начали активно подниматься в большинстве регионов России.

В течение сентября цены на бензин росли незначительно, повышаясь всего на несколько копеек. Однако в третьей декаде октября цены начали расти более высокими темпами во всех регионах страны. Эксперты говорят, что исключение составляют лишь регионы Дальнего Востока и Сибири.

Сообщается, что наибольший рост цен – на 30 копеек – за прошедшие семь дней наблюдался в Ненецком автономном округе, Коми, Астраханской области и Калмыкии. В остальных регионах бензин в среднем дорожал на 10-15 копеек.

Ранее сообщалось, что Мишустин втрое увеличил субсидии регионам для перевода автомобилей с бензина на газ.