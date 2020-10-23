Миронов назвал способ снизить закредитованность россиян

Аргументы Недели → Общество 13+

23 октября 2020, 19:10 [ «Аргументы Недели» ]

Сергей Миронов. Фото: сайт ГД.

Ликвидация микрофинансовых организаций снизит закредитованность россиян. Так считает лидер думской фракции СР Сергей Миронов.

Депутат, оценивая состояние банковского сектора, столкнувшегося с ростом задолженности граждан, предложил провести так называемую кредитную амнистию.

«Общая сумма кредитов в России достигает 20 трлн рублей – это одна пятая ВВП. Токсичные кредиты составляют 1,6 трлн рублей – эти задолженности уже не будут возвращены банкам», – рассказал Миронов ФБА «Экономика сегодня».

Он напомнил, что четыре года назад депутаты предлагали создать специальную структуру в виде госбанка, который будет заниматься только кредитами граждан РФ, который мог бы работать с каждым заемщиком.

«Мы считаем, что будет справедливым, если государство ликвидирует МФО, так как люди выступают против кредитного рабства. Более 20 млн граждан обременены долгами и находятся на грани разорения», - отметил парламентарий.