В Курской области девушка помогла призвать в армию 30 юношей

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23 октября 2020, 18:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Комсомольская правда

фото из соцсети ВКонтакте

В Курской области 17-летняя девушка Анна Целикова помогла призвать в армию 30 юношей - жителей "города атомщиков" Курчатова. Симпатичная школьница разносила повестки, и ей удавалось вручить их парням, которые не открывали дверь сотрудникам военкомата. Парни не могли устоять перед милой девушкой-волонтером.

Все 30 юношей явились в военкомат.

В военкомате Курской области девушку за работу наградили грамотой. Анна учится в лицее 21 Курска, а в Курчатов, приезжает в гости к бабушке. Вот в один из таких приездов и решила помочь с призывом в армию. По словам школьницы, она "с уважением относится к юношам, которые несут службу в армии".

В военкомате рассказали, что практика себя оправдала и, возможно, девушки будут разносить повестки в весенний призыв. До конца осеннего призыва остается больше двух месяцев.