В Курской области девушка помогла призвать в армию 30 юношей

В Курской области 17-летняя девушка Анна Целикова помогла призвать в армию 30 юношей - жителей "города атомщиков" Курчатова. Симпатичная школьница разносила повестки, и ей удавалось вручить их парням, которые не открывали дверь сотрудникам военкомата. Парни не могли устоять перед милой девушкой-волонтером. Все 30 юношей явились в военкомат.
В военкомате Курской области девушку за работу наградили грамотой. Анна учится в лицее 21 Курска, а в Курчатов, приезжает в гости к бабушке. Вот в один из таких приездов и решила помочь с призывом в армию. По словам школьницы, она "с уважением относится к юношам, которые несут службу в армии".
В военкомате рассказали, что практика себя оправдала и, возможно, девушки будут разносить повестки в весенний призыв. До конца осеннего призыва остается больше двух месяцев.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.