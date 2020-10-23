Олег Комаров: Экологические проблемы можно решать только на законодательном уровне

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23 октября 2020, 18:27 [ «Аргументы Недели» ]

Председатель регионального отделения партии “Зеленые” Олег Комаров

Председатель регионального отделения партии “Зеленые” рассказал о намерениях провести активную общественную, информационную, а после и избирательную кампанию в Самарской области.

По данным социологов, тема экологии входит в первую десятку проблем, которые тревожат население. Экологическая проблематика оказывает сильное эмоциональное воздействие, поскольку здоровье и дети остаются базовыми универсальными ценностями. Люди разочарованы и устали от традиционных лозунгов политических партий и хотят нормальной комфортной жизни. Дышать чистым воздухом, пить хорошую воду, гулять в лесу без свалок. К сожалению, парламентские партии вспоминают про экологию по остаточному принципу и проявляют участие лишь редкими, точечными акциями. В это же время, в целом ряде регионов опасения за состояние окружающей среды выводят людей на улицы.

“В моей профессиональной деятельности, и как главой района, и как директором компании “ТрансЭко”, работающей в отрасли обращения с отходами, всегда возникали вопросы связанные с качеством питьевой воды, с компетенциями по благоустройству и контролю за лесами в черте городов, с несанкционированными свалками, с заброшенными городскими озерами. Вырубкой лесов под незаконную застройку и так далее. Экологическое направление всегда проходило одной из главных линией в моей работе.” – говорит руководитель самарских “Зеленых” Олег Комаров.

Экологическая повестка очень актуальна и злободневна. Самарский гидрометцентр еженедельно дает сводки по мониторингу загрязнения атмосферы, указывая на многократные случаи превышения норм содержания в воздухе загрязняющих веществ. Жители жалуются на химический запах, по результатам замеров в воздухе превышено содержание формальдегидов, аммиака, фенолов. В одной из рек – экологическое бедствие, найдены более 200 тысяч (!) погибших рыб. Инициируются проверки, которые по итогу показывают «факт излива канализационных стоков» без установленных источников.

«Постараюсь прикладывать все усилия к конструктивному диалогу общественности, научных кругов и власти по теме экологии и проблемам окружающей среды. Ресурсов достаточно, у нас в планах принять самое активное участие в предстоящих выборных кампаниях всех уровней. Включая выборы в 2021 году в Самарскую губернскую думу и Государственную Думу VIII созыва, – уточняет Олег Комаров. – Партия будет набирать кандидатов. Экологические проблемы невозможно решить на местном уровне, только на законодательном. Сейчас активно ведем переговоры с городскими округами помимо Самары. Общественников и жителей небезразличных к экологии много, они проявляют интерес и вступают в партию.”

Отделение партии планирует вести активную работу по всей территории Самарской области, но особое внимание будет уделено округам, от которых будет выдвигаться сам председатель отделения “Зеленых” Олег Комаров – эколого-протестный город Тольятти и округ с наибольшим числом сторонников, включающий Кировский и Красноглинский районы Самары.