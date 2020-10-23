Клуб «Адреналин Стадиум» в САО опечатан за нарушения антиковидных мер

Аргументы Недели → Общество 13+

23 октября 2020, 18:20 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Клуб "Адреналин Стадиум" на севере Москвы опечатали за нарушения масочно-перчаточного режима и социального дистанцирования, а также норм дезинфекции помещений. Клубу на Ленинградском шоссе грозит штраф до полумилионна рублей либо приостановка деятельности на срок до 90 суток, сообщил журналистам в пятницу главный специалист-эксперт управления Роспотребнадзора по Москве Кирилл Максимкин.

"В управление Роспотребнадзора по Северному административному округу поступили материалы из УВД по району Сокол о фактах нарушения санитарного законодательства, а именно в концертном зале "Адреналин Стадиум" по адресу: город Москва, Ленинградский проспект, дом 8, строение 17. В ходе одного из концертов на данной площадке был выявлен ряд нарушений: посетители были без масок и перчаток, то есть отсутствовали средства индивидуальной защиты, не соблюдали социальную дистанцию. Также сотрудниками Роспотребнадзора по САО города Москвы была проведена проверка и выявлен ряд нарушений: отсутствие разметки социального дистанцирования, нарушен дезрежим, частично отсутствовали антисептики», - сказал Кирилл Максимкин.

Кроме того, для проверки помещений был привлечен эксперт ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве". По результатам экспертизы было установлено, что вентиляция в клубе "Адреналин Стадиум" не соответствует санитарным нормам и правилам.

"Возбуждено дело об административном правонарушении по по части 2 стать 6.3 Кодекса об административных правонарушениях, которой предусмотрены штрафные санкции до 500 тыс. рублей, либо приостановление деятельности до 90 суток. На данный момент Роспотребнадзором по Северному административному округу идет процесс опечатывания стадиона "Адреналин" совместно с полицией. Материалы дела будут переданы в районный суд", - заключил Кирилл Максимкин.