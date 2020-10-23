Жителей Дагестана обязали носить маски в общественных местах

Аргументы Недели → Общество 13+

23 октября 2020, 18:23 [ «Аргументы Недели» ]

Сергей Меликов. Фото: сайт главы Дагестана

Врио главы Республики Дагестан Сергей Меликов подписал указ, согласно которому местные жители обязаны носить маски не только в транспорте, но и в других общественных местах.

В указе, который опубликован на сайте главы Дагестана, граждане обязаны быть в маске в аптеке, любом госучреждении, на всех вокзалах и аэропорту, а также на остановках всех видов общественного транспорта. Обязательное ношение средств защиты распространяется на мечети и храмы.

Кроме этого, жителям Дагестана старше 65 лет рекомендовано соблюдать режим самоизоляции.

Ранее сообщалось, что в Ивановскую область возвращается тотальный масочный режим.