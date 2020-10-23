Жителей Дагестана обязали носить маски в общественных местах
23 октября 2020, 18:23[ «Аргументы Недели» ]
Врио главы Республики Дагестан Сергей Меликов подписал указ, согласно которому местные жители обязаны носить маски не только в транспорте, но и в других общественных местах.
В указе, который опубликован на сайте главы Дагестана, граждане обязаны быть в маске в аптеке, любом госучреждении, на всех вокзалах и аэропорту, а также на остановках всех видов общественного транспорта. Обязательное ношение средств защиты распространяется на мечети и храмы.
Кроме этого, жителям Дагестана старше 65 лет рекомендовано соблюдать режим самоизоляции.
Ранее сообщалось, что в Ивановскую область возвращается тотальный масочный режим.
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