Дети в полтора раза чаще взрослых заражают COVID-19 членов семьи
23 октября 2020, 18:15[ «Аргументы Недели» ]
Дети в 1,5 раза чаще передают коронавирусную инфекцию совместно проживающим родственникам, чем взрослые. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
«На основе аналитических данных, полученных в результате эпидемиологического расследования по каждому случаю, за период с 1 июня по 21 октября 17% инфицированных коронавирусом детей, независимо от тяжести течения болезни, впоследствии заразили совместно проживающих членов семьи. При этом среди заболевшего взрослого населения инфекцию передали лишь 11%. Масштабное исследование было проведено на основе более 280 тыс. случаев. Напоминаем, что дети чаще всего переносят болезнь в легкой форме или бессимптомно, но при этом представляют угрозу для взрослых, особенно пожилых людей», - говорится в сообщении.
Оперштаб просит в условиях распространения коронавируса соблюдать меры безопасности и по возможности сократить контакты с пожилыми родственниками.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.