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Дети в полтора раза чаще взрослых заражают COVID-19 членов семьи

, 18:15 [ «Аргументы Недели» ]

Дети в полтора раза чаще взрослых заражают COVID-19 членов семьи
Фото: соцсети

Дети в 1,5 раза чаще передают коронавирусную инфекцию совместно проживающим родственникам, чем взрослые. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

 «На основе аналитических данных, полученных в результате эпидемиологического расследования по каждому случаю, за период с 1 июня по 21 октября 17% инфицированных коронавирусом детей, независимо от тяжести течения болезни, впоследствии заразили совместно проживающих членов семьи. При этом среди заболевшего взрослого населения инфекцию передали лишь 11%. Масштабное исследование было проведено на основе более 280 тыс. случаев. Напоминаем, что дети чаще всего переносят болезнь в легкой форме или бессимптомно, но при этом представляют угрозу для взрослых, особенно пожилых людей», - говорится в сообщении.

Оперштаб просит в условиях распространения коронавируса соблюдать меры безопасности и по возможности сократить контакты с пожилыми родственниками.

ГБ

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