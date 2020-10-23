В Тамбовской области ввели обязательную самоизоляцию для граждан старше 65 лет

Аргументы Недели → Общество 13+

23 октября 2020, 18:21 [ «Аргументы Недели» ]

пожилой человек, фото: pixabay.com

В Тамбовской области из-за роста числа заражений коронавирусной инфекцией нового типа с 23 октября для граждан старше 65 лет и граждан, имеющих серьезные хронические заболевания, введен обязательный режим самоизоляции.

Власти региона обязали жителей старше 65 лет и имеющих заболевания не покидать квартиры и дома, можно выходить в магазин и аптеку, выносить мусор. Разрешены прогулки с животными и занятия спортом на свежем воздухе.

Представители администрации Тамбовской области сообщили, что с 23 октября также запрещен выезд детских и подростковых групп, детских и юношеских спортивных команд и отдельных спортсменов за пределы региона на экскурсии и соревнования.

По данным регионального штаба по предупреждению завоза и распространения в области новой коронавирусной инфекции, за последние сутки в регионе выявлено 76 новых случаев заражения COVID-19. Среди заболевших 27 мужчин и 45 женщин в возрасте от 32 до 83 лет. Кроме того, коронавирус выявлен у четверых подростков: у юношей 14 и 16 лет, девушек 13 и 17 лет.

По данным оперштаба, за последние двое суток в Тамбовской области коронавирус выявляли у 76 человек в четверг, 22 октября, и столько же в пятницу, 23 октября.

Ковидом заражаются дети. Вчера такой диагноз поставили 12 детям.

За последние сутки в области среди новых инфицированных - 27 мужчин и 45 женщин в возрасте от 32 до 83 лет. Коронавирус выявлен у четверых подростков: у юношей 14 и 16 лет, девушек 13 и 17 лет.