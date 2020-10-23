Депутат Госдумы предложил, что надо сделать, чтобы все россияне носили маски
23 октября 2020, 17:31[ «Аргументы Недели» ]
Некоторые россияне отказываются носить маски, так как покупать для них средства защиты дорого. Специалисты рекомендуют менять маски через каждые два часа, т.е. на день человеку необходимо несколько масок.
Депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил бесплатно раздавать гражданам средства индивидуальной защиты маски, перчатки и антисептики при входе в магазины, кафе, спортзалы. По мнению парламентария, тогда люди точно будут защищены.
Нилов отметил, что сейчас маску можно приобрести примерно за три рубля, а производство стоит копейки.
Также депутат Госдумы считает, что приучить россиян пользоваться антисептиками и масками может "постоянная социальная реклама", особенно на телевидении. Как считает Нилов, особенно это будет полезно для пенсионеров, которые находятся в зоне риска. Парламентарий сказал, что больше пожилые люди верят телевизору.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.