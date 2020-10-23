История в кадрах: как столичные заводы приближали Победу

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23 октября 2020, 16:57 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: личный архив

В течение полугода по Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена будет курсировать тематический поезд «Московская промышленность – фронту». Его запуск состоялся 22 октября в электродепо «Красная Пресня».

«В этом году страна отмечает 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, весомый вклад в которую внесли столичные промышленники. Они обеспечивали фронт всем необходимым: от лекарств до боевых самолетов. Поезд «Московская промышленность – фронту» объединил в себе более 200 фотографий военных лет, свыше 150 интересных фактов о трудовом подвиге московских промышленников в годы Великой Отечественной войны и их вкладе в Победу. В проекте представлены архивные материалы 50 предприятий, среди них Государственный космический научно-производственный центр им. М. В. Хруничева, фабрика «Парижская коммуна», «Большевичка», АО «Гознак» и многие другие», – рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Пассажиры поезда смогут узнать не только об изобретениях и рекордах московской промышленности в годы войны, но и познакомиться с буднями рядовых тружеников. Одним из них был единственный футбольный вратарь, заслуживший «Золотой мяч», Лев Яшин. Символично, что поезд был запущен в его день рождения – в 2020 году ему бы исполнился 91 год.

«О нем есть информация в этом поезде, он работал у нас на предприятии – в то время оно называлось Авиазавод №500. Его семью эвакуировали из Москвы в Ульяновск, где Лев Иванович работал на авиационном заводе. После этого они вместе с отцом вернулись в Москву – отец у него тоже работал на нашем предприятии. И Лев Иванович, помогая фронту, желая внести свой вклад в общую Победу, тоже пришел на предприятие работать учеником слесаря», – рассказал директор музея ММП имени В.В.Чернышева Павел Хандута.

К началу 1941 года Москва производила 2% всей промышленной продукции Советского Союза: до 70% станков, автомобилей, танков, самолетов и другой военной техники было выпущено именно в столице. К осени 1941 года почти две тысячи предприятий города выполняли фронтовые заказы – доля военной продукции выросла с 23% в августе до 94% в ноябре.

«Наш проект – это, в первую очередь, дань уважения тем, кто обеспечивал советские войска всем необходимым, от продовольствия и одежды до боеприпасов и истребителей. В поезде будут представлены около 200 архивных фотографий и свыше 170 интересных фактов, которые озвучат народный артист СССР Василий Лановой и народная артистка РСФСР Валентина Талызина», – отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.

На крыльях Победы

«Он прощал неопытным летчикам грубые ошибки в технике пилотирования», – так говорили про советский истребитель Як-1, созданный столичным ОКБ А.С. Яковлева. За годы войны было выпущено более 40 тысяч таких самолетов. Они имели небольшую массу, были просты в управлении и легко выходили из штопора, когда резко меняются характеристики управляемости самолета вплоть до ее полной потери.

Знаменитые МиГи вступили в бой в первые часы войны. Уже к июню 1941 года выпускалось до 25 таких самолётов в сутки. Ночной истребитель МиГ-3 составлял основу самолетного парка 6-го авиационного корпуса ПВО, защищавшего небо над Москвой.

В годы войны за дальнюю авиацию отвечали бомбардировщики ОКБ им. С.В. Ильюшина – Ил-4 и ДБ-3. Последние в августе 1941 года первыми бомбили Берлин, нанося мощные удары по стратегическим объектам врага. Штурмовик Ил-2 – один из символов Победы и самый массовый боевой самолет в истории авиации – стал воплощением выдающейся конструкторской идеи: броня и защищала, и «работала» как часть конструкции самолета.

Бомбардировщики также выпускал Московский авиационный завод № 22 им. С. П. Горбунова (с 1942 года — авиационный завод № 23, сейчас ГКНПЦ им. М.В. Хруничева). Это были пикирующие Пе-2 конструктора Владимира Петлякова и самолеты дальнего радиуса действия Ил-4 и Ту-2. Последний по своим характеристикам превосходил все существовавшие в то время фронтовые бомбардировщики. Авианалеты, сброшенные бомбы, пострадавшие корпуса не стали помехой для завода – к 1945 году он выпускал до двух самолетов в сутки.

Важным элементом в военной авиации были предприятия, снабжавшие топливом и выпускавшие запчасти для самолетов, а также радиолокационные приборы для обнаружения противника. Столичный завод №34 (ныне — НПО «Наука») создавал авиационные радиаторы. После эвакуации сотрудникам своими силами пришлось реконструировать здания и налаживать производство, но трудоемкие работы не задержали выпуск продукции – за первое полугодие 1942 года было изготовлено свыше 6,8 тысячи радиатора.

Столичный ОКБ-315-33 под руководством главного конструктора Ф.А. Короткова (ныне — НПП «Темп» им. Ф. Короткова) отвечал за оснащение топливной автоматикой всей боевой авиации СССР.

По аппаратуре дальней разведки в годы войны главным был ВНИИ-108 (сейчас – ЦНИРТИ). Она была нужна для наведения истребителей на самолеты противника – летчику на специальный планшет поступали данные, позволявшие перехватить инициативу воздушного боя.

Сладкая вера в Победу

«Несмотря на все сложности того времени, заводы и фабрики продолжали работать. Многим из них приходилось искать новые решения и учиться производить необходимую в тылу продукцию. Так, московские кондитеры перепрофилировали рабочие линии упаковочного цеха и стали выпускать корпуса для гранат и мин, без необходимого оборудования и знаний создавали военно-полевые телефонные провода, а сотрудницы промпредприятий вступали в ряды волонтеров, становились донорами и оказывали помощь раненым и детям. Предприятия снабжали армию не только продуктами питания и одеждой, но и боеприпасами, истребителями Як, бомбардировщиками Ил-4, Су-2 и многими другими боевыми машинами», – рассказал Александр Прохоров.

Со второй половины 1941 года «Красный Октябрь» начал работать в трехсменном военном режиме. В карамельном цехе стали производить концентраты каш в брикетах: пшенных, гречневых, рисовых. За годы войны предприятие изготовило 97 млн таких брикетов. А специальный 6-й цех выпускал пламегасители, маскирующие дымы, сигнальные шашки. В 1942 году по заданию правительства на фабрике за три дня был разработан и запущен в производство шоколад «Гвардейский», который входил в состав сухих пайков для летчиков и подводников.

С первых дней войны женская часть коллектива «Красного Октября» вступила в ряды добровольцев: девушки стали донорами, после работы ухаживали за ранеными, писали письма их семьям, разыскивали родных и устраивали концерты.

Также и сотрудницы Фабрики им. Бабаева после рабочей смены спешили в госпиталь недалеко от производства. Они дежурили в палатах, перевязывали раненых, читали им книги.

Бабаевская фабрика еще в начале войны запустила цех пищевых концентратов, которыми снабжала армию, и наладила выпуск сладкой воды с сахарином. Кроме того, здесь был создан цех по производству боеприпасов для артиллерийских и танковых орудий.

«Рот Фронту» тоже пришлось освоить производство пищевых концентратов — каш и макаронной крупы. Мучной цех изготавливал галеты и муку, а какао-бобы шли на изготовление лекарства теобромина. Цеха, производившие упаковку, стали выпускать корпуса для гранат и мин. В 1943 году на предприятии подростки собирали сигнальные фонари для Военно-морского флота. А работницы собирали вещи и продукты для детского дома и шили фронтовикам варежки.

Нагрудные кармашки с пожеланием Победы

Выпускали одежду для советских военных и профильные предприятия. Столичная фабрика «Большевичка» после эвакуации продолжала работать и выпускала кители, шинели, бушлаты для бойцов и офицеров армии и флота.

«Часто в нагрудные карманы девчата вкладывали записки советским воинам с пожеланием победы» – вспоминали работницы фабрики.

В выпущенных «Большевичкой» мундирах шагали солдаты и офицеры по брусчатке Красной площади на Параде Победы 24 июня 1945 года.

Вот что сообщал коллектив фабрики в письме на имя председателя Государственного комитета обороны 17 апреля 1943 года: «С чувством радости сообщаем, что свое слово сдержали, в марте пошили сверх плана: погон — 87 030 штук, курток ватных — 369, бриджей хлопчатобумажных — 950, шаровар летних — 122, телогреек — 275. За 1-й квартал 1943 года сэкономлено 11 635 метров ткани. Из нее пошито дополнительно 6725 шаровар».

Фабрика «Парижская коммуна» снабжала армию обувью. Здесь в 1942 году начали шить непромокаемые солдатские сапоги с кирзовыми голенищами на резиновой подошве. Зимой 1941 года после контрнаступления Красной армии под Москвой было принято решение не эвакуировать фабрику и восстанавливать производство в столице. Вернуть предприятие к прежнему режиму работы оказалось трудно: материала не хватало, из-под мусора рабочие извлекали заготовки, подошвы, стельки – оставшийся кожевенный лоскут пустили в раскрой. А если не выходили ботинки, кроили полуботинки, сандалии и кисеты для фронтовиков.

Не ушедшие на фронт сотрудники «Гознака», который занимался выпуском ценных бумаг и банкнот, рисовали новую форму для армии: фуражки, мундиры, погоны. Помимо этого, многие работники дежурили в больницах, ухаживали за ранеными, копали окопы, устанавливали противотанковые «ежи», а девушки трудились на лесозаготовках.

Поезд «Московская промышленность – фронту» стал своеобразным памятником подвигу московских тружеников тыла.

«К сожалению, сегодня очень многие начали переписывать историю. Поэтому нашему поколению надо доносить правду о Победе ¬– в любом виде. В том числе и в таком прекрасном, как этот поезд», – отметил заместитель генерального директора ГКНЦП имени М.В. Хруничева Василий Сычев.