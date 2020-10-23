«ВЭБ-лизинг» грозит крупный штраф за нарушение требований об удаленке

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23 октября 2020, 16:38 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Компанию «ВЭБ-лизинг» могут оштрафовать на 300 тыс. руб. за нарушение требования о переводе на удаленный режим работы минимум 30% сотрудников. Об этом журналистам сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы Дмитрий Комаров.

«Сегодня в инспекцию была приглашена компания «ВЭБ-лизинг» за несвоевременное предоставление списков граждан, направленных на удаленную работу», - сказал Дмитрий Комаров.

Он пояснил, что за данное нарушение по ст. 20.6.1 КоАП РФ предусмотрен штраф до 300 тыс. руб.

Как сообщалось ранее, накануне десятки столичных компаний получили предупреждения от мэрии о необходимости соответствия между отчетами об отправленных на удаленку и реальным положением в офисах.