В Башкирии ограничили время работы заведений общественного питания

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23 октября 2020, 16:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Уфа. Фото: сайт правительства РБ

Глава Башкортостана Радий Хабиров внес изменения в указ о режиме повышенной готовности.

Согласно документу, заведениям общепита необходимо ограничить режим работы с 23:00 до 6:00, исключение сделано только для объектов придорожного сервиса.

Это уже второе внесение изменений в указ в течение недели. Ранее глава региона рекомендовал перенести или отменить все деловые и культурные мероприятия с числом участников более 50 человек и отправил на самоизоляцию беременных женщин, пожилых и лиц с хроническими заболеваниями.

Ранее сообщалось, что в Башкирии зафиксирован рекордный рост зараженных внебольничной пневмонией.