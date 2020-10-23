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В Башкирии ограничили время работы заведений общественного питания

, 16:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

В Башкирии ограничили время работы заведений общественного питания
Уфа. Фото: сайт правительства РБ

Глава Башкортостана Радий Хабиров внес изменения в указ о режиме повышенной готовности.

Согласно документу, заведениям общепита необходимо ограничить режим работы с 23:00 до 6:00, исключение сделано только для объектов придорожного сервиса.

Это уже второе внесение изменений в указ в течение недели. Ранее глава региона рекомендовал перенести или отменить все деловые и культурные мероприятия с числом участников более 50 человек и отправил на самоизоляцию беременных женщин, пожилых и лиц с хроническими заболеваниями.

Ранее сообщалось, что в Башкирии зафиксирован рекордный рост зараженных внебольничной пневмонией.

ДВа

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