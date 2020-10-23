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23 октября 2020, 15:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ОТР

фото: pixabey

В саратовском приюте для бездомных животных не хватает воды. Скважина пересохла, и владельцы вынуждены перейти к жесткому режиму экономии. Собакам, которые здесь содержатся, в день требуется, как минимум, тонна воды, летом – в два раза больше.

Действующая скважина не справлялась с нагрузкой и однажды полностью обмелела. Волонтеры оплатили для приюта цистерну воды, запасов хватило на месяц. Теперь животных перевели на особый режим питания, чтобы они меньше пили.