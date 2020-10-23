Более 80 человек оштрафовали за отсутствие масок в трех ТЦ на западе Москвы

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23 октября 2020, 15:29 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Инспекторы Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) провели рейды в московских торгово-развлекательных центрах «Фестиваль», «Океания» и «Кунцево-Плаза». В результате рейдов 84 посетителям без масок и перчаток были выписаны штрафы в размере 4 тыс. руб. каждый. Об этом журналистам сообщил главный инспектор ОАТИ Сергей Новиков.

«Сегодня сотрудниками ОАТИ и полиции проведен рейд в торговых центрах в Западном административном округе. В результате рейда выявлено 84 нарушителя перчаточно-масочного режима. В отношении нарушителей составлены протоколы по ч. 2 ст. 3.18.1 КоАП. Нарушителям грозят штрафы в размере 4 тыс. руб.», - сказал Новиков.

Как уточнили в пресс-службе столичного департамента торговли и услуг, проверки прошли в торгово-развлекательных центрах «Фестиваль» и «Океания», а также торговом центре «Кунцево-Плаза».