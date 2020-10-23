В Краснодаре прошёл первый слёт казачьей молодёжи

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23 октября 2020, 14:22 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

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В Краснодарском крае прошёл первый всероссийский слёт казачьей молодёжи. В нём поучаствовали председатель Совета при Президенте РФ по делам казачества Анатолий Серышев, полпред Президента РФ в ЮФО Владимир Устинов и губернатор края Вениамин Кондратьев. О прошедшем мероприятии рассказал в своём telegram-канале глава Кубани.



Кондратьев выразил Серышеву благодарность за то, что первый такой слёт решили провести именно в Краснодарском крае. Губернатор отметил, что у региона есть опыт в этом направлении.



В ходе встречи обсудили перспективы молодёжного казачества, поговорили об уже достигнутых результатах и вручили награды за социальные проекты.



В заключении представители власти пожелали юным казакам быть смелыми, умными, духовно зрелыми, уметь работать в команде, стремиться к новым успехам и достижениям.