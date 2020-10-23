Депутат МГД Валерий Головченко: Даже во время кризиса предприниматели хотят учиться

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23 октября 2020, 14:19 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Одной из самых востребованных мер поддержки малого бизнеса в Москве стала образовательная поддержка предпринимателей, а также предоставление услуг по консультированию. Об этом в беседе с журналистами Агентства городских новостей «Москва» сообщил депутат Мосгордумы Валерий Головченко.

«Даже в кризис предприниматели хотят учиться. Одной из самых востребованных мер поддержки малого бизнеса в Москве стало предоставление услуг по консультированию и образовательная поддержка. Воспользоваться ими могут и начинающие бизнесмены, и опытные специалисты - каждый может найти поворот, который будет актуален именно для его дела», - сказал Валерий Головченко.

Он отметил, что текущий год оказался непростым для предпринимательского сообщества. По его словам, многие процессы были фактически поставлены на паузу на два месяца. «Тем важнее в это время знать, что город готов оказать поддержку. Москва предлагает целый набор возможных вариантов помощи - налоговые каникулы, щадящие условия продления аренды помещений, кредиты на хороших условиях», - пояснил Головченко.

Депутат Мосгордумы также подчеркнул, что сотрудничество бизнеса и власти - это основа благополучного функционирования города. «Однако, на мой взгляд, самое ценное - это возможность получить консультацию. Например, можно воспользоваться индивидуальным подбором мер поддержки по ИНН вашего бизнеса или подать заявку на получение квалифицированной электронной подписи», - отметил парламентарий.

Кроме того, он напомнил, что в Москве действует программа поддержки малого бизнеса, и ознакомиться с ней можно на сайте: https://mbm.mos.ru/?utm_source=argumenti.ru&utm_medium=news&utm_campaign=inside_link. «Команда ГБУ «Малый бизнес Москвы», подведомственного столичному департаменту предпринимательства и инновационного развития, за первые девять месяцев 2020 года провела более 85 тыс. консультаций. Самые распространенные вопросы касались программа поддержки, которые получают бизнесмены столицы, в том числе финансовых и образовательных. Чаще всего бизнесмены обсуждают темы бухгалтерии и налогообложения, а также государственной регистрации индивидуальных предпринимателей», - добавил Валерий Головченко.

Депутат также подчеркнул, что по образовательной поддержке было проведено 900 мероприятий, и в них приняло участие больше 38 тыс. человек.

«Основные темы, по которым люди стремились пройти обучение: маркетинг, менеджмент, личная и профессиональная эффективность, запуск стартапа, бухгалтерия и налогообложение. В сентябре 2020 года на сайте заработал новый онлайн-сервис - «Интерактивный помощник». Его суть - адресная подборка мер поддержки, подходящих конкретному бизнесу. Чтобы воспользоваться им, необходимо зарегистрироваться в личном кабинете и указать ИНН», - заключил Валерий Головченко.