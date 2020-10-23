Собянин осмотрел строящуюся станцию «Текстильщики» БКЛ метро

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23 октября 2020, 14:17 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход строительства станции «Текстильщики» Большой кольцевой линии метро. «Мы находимся на восточном участке Большой кольцевой линии метро, участок, в который мы вошли позднее всех остальных секторов БКЛ, поэтому он в меньшей степени обеспечен проходкой, строительными работами. Сегодня здесь четверть где-то строительных работ сделана, и одновременно на всех участках идут проходческие щиты. Задача состоит в том, чтобы летом следующего года всю проходку на восточном участке пройти. С щитами 6 м, 10 м пройти и обеспечить в дальнейшем его станциями», - заявил Сергей Собянин.

По его словам, станция «Текстильщики» является одним из ключевых транспортных узлов города.

«Станция «Текстильщики», которая находится уже в приличной степени готовности и является одним из самых ключевых транспортных узлов Москвы, которая обеспечивает переход не только с железнодорожной станции. Это МЦД-2, это Таганско-Краснопресненская линия метро перегруженная, которой требуется разгрузка. Это тоже будет хорошим эффектом, но и автодорожная мощная структура, и Волгоградский проспект, и Восточная хорда. В целом это, конечно, такой мощный транспортный узел. Я уверен в том, что он даст хороший эффект для целого ряда районов Москвы для улучшения транспортного обеспечения», - отметил Собянин.

Согласно материалам пресс-службы мэрии, длина восточного участка БКЛ составляет 11,4 км с четырьмя станциями: «Кленовый бульвар», «Нагатинский Затон», «Печатники» и «Текстильщики».

Отмечается, что между станциями «Текстильщики» и «Кленовый бульвар» поезда будут ходить в большом двухпутном тоннеле диаметром 10 м.