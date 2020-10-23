Главконтроль: Масочный режим и удаленка позволят избежать более строгих мер

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23 октября 2020, 14:10 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Соблюдение масочно-перчаточного режима и перевод сотрудников на удаленку в Москве позволят не вводить более строгие ограничения. Об этом сообщил журналистам в пятницу начальник Главконтроля Евгений Данчиков.

"Соблюдение всех мер и требований, установленных правительством Москвы, поможет справиться нам с этой непростой эпидемиологической ситуацией и не вводить более жестких ограничительных мероприятий, как это произошло во многих странах", - сказал Евгений Данчиков.

По его словам, в западных странах введены уже более жесткие антикоронавирусные меры. Например, в Баварии ношение масок предусмотрено не только в помещениях, но и на улицах, а штраф составляет до 25 тыс. евро.

"С 5 октября установлено требование по переводу на удаленную работу до 30% сотрудников предприятий. С 12 октября работодатели обязаны предоставлять информацию в правительство Москвы о переводе сотрудников на удаленный режим работы. А с понедельника (прим. – 19 октября) мы начали массовые проверки тех работодателей, которые не соблюдают установленные требования. К административной ответственности могут быть привлечены те работодатели, которые не представили данные о переводе, а также те организации, которые предоставили информацию, но их сотрудники по-прежнему продолжают ездить на работу", - сказал начальник Главконтроля Москвы.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября за нарушения мер профилактики COVID-19 в Москве к ответственности привлекли более 46 тыс. человек и около 12 тыс. юридических лиц. Также сотрудниками Роспотребнадзора за частые нарушения антиковидных мер приостановлена деятельность более, чем 160 организаций.