Эксперты обсудили, как заработать на экотуризме

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23 октября 2020, 13:40 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Людмилы Ковалевой («Южноуральская панорама»)

На конференции «Особо охраняемые территории. Как заработать на экотуризме» в рамках Международной выставки ПИР ЭКСПО 2020 представили южноуральский проект «Горный Урал».

Об инвестиционном потенциале туристического кластера «Горный Урал» на конференции рассказал заместитель министра экономического развития Челябинской области Андрей Минченко. Напомним, кластер объединит национальные парки «Таганай», «Зюраткуль», «Зигальга».

Андрей Минченко рассказал, какая работа проводится правительствам для привлечения инвестиций в туристическую сферу.

На конференции презентовали свои проекты и другие участники из числа победителей, которым удалось первым подтвердить свое участие в мероприятии. За три минуты командам нужно было озвучить основную идею проекта и дать краткое описание инвестиционных лотов.

Кластер «Горный Урал» не вошел в число победителей, но был признан одним из лучших на конкурсе Агентства стратегических инициатив.