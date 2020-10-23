Власти Кубани нацелены на круглогодичный туристический сезон

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23 октября 2020, 12:53 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края

В Анапе прошёл инфотур, который организовало краевое министерство туризма совместно с властями курорта. Девиз мероприятия — "Жарко круглый год".



Участниками стали представители туроператоров и сотрудники СМИ из Санкт-Петербурга. Они посетили туристические объекты города, которые круглый год ведут приём отдыхающих. Кроме того, гости оценили отели, здравницы и музей "Горгиппия".



Под конец тура прошла конференция, в которой приняли участие первый вице-мэр Анапы Светлана Балаева и замминистра курортов Кубани Мария Злотухина, а также представители санаторно-курортной и туристической отрасли Анапы.



В ходе круглого стола Злотухина отметила, что важной тенденцией является создание в крае условий для всесезонного отдыха . По её словам, это поможет развить кубанские курорты. Мария также рассказала о том, что уже сейчас летний отдых составляет около шестидесяти процентов. Это означает, что порядка сорока процентов туризма приходится на зиму и межсезонье.



"Регион стабильно предлагает турпродукты, которые пользуются спросом круглый год", — рассказала Мария Злотухина.



Она также отметила, что из двухсот санаторно-курортных организаций сто сорок работают круглый год. В низкий сезон они загружены на семьдесят процентов. Кроме того, зимой у туристов популярен отдых на термальных источниках. В предгорной зоне региона действуют девятнадцать организаций, которые используют бассейны с термальной водой.



В низкий сезон также популярны отели, которые работают по системе "все включено" и "ультра все включено". На сегодняшний день на кубанских курортах таких средств размещения уже семьдесят шесть. Кроме питания они предлагают спа-процедуры, купание в открытых бассейнах с подогреваемой морской водой. Такие услуги очень популярны у отдыхающих, независимо от времени года, — сообщает пресс-служба краевого министерства курортов, туризма и олимпийского наследия.