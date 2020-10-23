ВС отклонил 18 исков президенту об оспаривании увольнения Фургала

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23 октября 2020, 12:55 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Верховный суд России не стал изучать 18 исков к президенту РФ Владимиру Путину, в которых оспаривалось решение о досрочном увольнении с должности губернатора Хабаровского края арестованного Сергея Фургала.

- [Заявители] сейчас запрашивают копии судебных актов. Дальше будут поданы частные жалобы по всем этим отказным определениям в президиум Верховного суда, а после президиума уже в ЕСПЧ, если президиум тоже откажет, - сообщают «МБХ медиа».

Истцы настаивали на признании недействительным пункта 1 указа президента о досрочном сложении полномочий Фургала, в котором называется причина – «утрата доверия». В заявлениях говорится, что у главы государства не было оснований для утраты доверия к губернатору, а потому постановление не является нормативным.

Напомним, что Фургала подозревают в организации убийств 15-летней давности. В поддержку экс-губернатора в Хабаровске более 100 дней продолжаются митинги.