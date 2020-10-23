Депутат МГД Артемьев: Ключевым фактором улучшения экологии в Москве стала транспортная политика

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23 октября 2020, 12:35 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Благодаря актуальным теориям развития городской среды, Москва уверенно идет к «зеленой» мобильности. Об этом в беседе с журналистами Агентства городских новостей «Москва» сообщил депутат Московской городской Думы Олег Артемьев.

«Ключевым фактором улучшения экологии в Москве стала транспортная политика города: в соответствии с актуальными теориями развития городской среды, в Москве реализуется переход к «зеленой» мобильности. Так называется транспортная модель, при которой максимально возможный процент перевозок осуществляется без выбросов вредных веществ в атмосферу и с минимальным «углеродным следом». Этой формуле соответствует всемерное развитие электротранспорта, от личных автомобилей, такси и перспективных беспилотников до трамваев и электробусов особо большой вместимости»,- сказал Олег Артемьев.

Он отметил, что на протяжении более чем полугода в Москве имеются благоприятные условия и для использования велосипеда в качестве транспортного средства и для стимуляции этого Москва развивает сеть велопроката, который к 2020 году пришел практически во все районы города.

«В этом году москвичи в среднем совершают 19 тыс. поездок на прокатных велосипедах в день. Это означает, что Москва приняла новую модель мобильности. Так называемая мультимобильность — использование в зависимости от ситуации и маршрута классического общественного транспорта, велосипедов и самокатов в традиционном и электрическом исполнении, каршеринга и такси в разных сочетаниях — сегодня является не только оптимальным по времени и затратам, но и наиболее дружественным к окружающей среде способом передвижения по городу. Ответственно подходя к своим перемещениям, каждый из нас вносит свой вклад в улучшение экологии города — и важность этого трудно переоценить»,- подчеркнул депутат.

Парламентарий добавил, что в Москве продолжается строительство инфраструктуры для электротранспорта и до конца 2020 года в городе появится около 200 зарядных станций для электромобилей.

«Электрическим становится и общественный транспорт: в сентябре на линию вышел 500-й электробус, а с 2021 года Москва прекращает закупку для городских маршрутов автобусов на углеводородном топливе. Использование электрического транспорта и средств индивидуальной мобильности, развитие велоинфраструктуры – все это положительно влияет на чистоту воздуха в мегаполисе. По данным Правительства Москвы, с 2010 года объем вредных выбросов от автомобилей в атмосферу города снизился на 20%. Москва — один из немногих мегаполисов в мире, в которых тенденция к росту успешно совмещается с все более бережным отношением к окружающей среде. Сочетать эти две тенденции — крайне сложная задача: большинство быстрорастущих мегаполисов не назовешь «отличниками» в области экологии, а передовые с точки зрения состояния окружающей среды города уже давно прошли фазу бурного роста. Тем не менее, как мы видим, Москве это удается: при том, что на протяжении 2010-х годов продолжался рост населения и автопарка столицы, экологические показатели города значительно улучшились»,- заключил Олег Артемьев.