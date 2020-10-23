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Аргументы Недели Общество 13+

На Кубани енот устроил погром в сарае

, 11:58 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

На Кубани енот устроил погром в сарае
пресс-служба "Кубань-СПАС"

В Тимашевском районе Краснодарского края вечером двадцать второго октября енот пробрался в сарай и устроил погром.

Животное проникло в хозяйственную постройку в станице Медведовской, засунуло голову в стеклянную банку, а вот освободиться не смогло. Енот разбил сосуд, но от него остался "воротник" с острыми осколками. 

Хозяйка среагировала на шум и вызвала сотрудников "Кубань-СПАС". Специалисты поймали страдающего зверя, освободили его из ловушки, а затем обработали раны и выпустили на волю.

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