На Кубани енот устроил погром в сарае

Аргументы Недели → Общество 13+

23 октября 2020, 11:58 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

пресс-служба "Кубань-СПАС"

В Тимашевском районе Краснодарского края вечером двадцать второго октября енот пробрался в сарай и устроил погром.



Животное проникло в хозяйственную постройку в станице Медведовской, засунуло голову в стеклянную банку, а вот освободиться не смогло. Енот разбил сосуд, но от него остался "воротник" с острыми осколками.



Хозяйка среагировала на шум и вызвала сотрудников "Кубань-СПАС". Специалисты поймали страдающего зверя, освободили его из ловушки, а затем обработали раны и выпустили на волю.