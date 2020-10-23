В Краснодаре ещё 45 человек заболели коронавирусом

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23 октября 2020, 11:52 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

За сутки на Кубани выявили 112 случаев заражения COVID-19. Заболели 65 женщин и 47 мужчин до 79 лет. Также среди заражённых семеро детей от пяти до 17 лет.



Больше всего заболевших в кубанской столице - 45, а также в Белореченском и Павловском районах - одиннадцать и девять новых пациентов соответственно.



В оперштабе Краснодарского края сообщили, что кубанские лаборатории провели уже более 1,3 миллионов исследований на наличие у жителей региона новой инфекции. 16 349 тестов оказались положительными. Сейчас на сто тысяч кубанцев приходится 288,1 носитель коронавируса.



Тридцать пациентов подключены к ИВЛ и двое - к ЭКМО. С начала пандемии на Кубани зарегистрировано 373 смерти от опасной инфекции.