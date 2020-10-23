В Челябинской области подтверждено 129 случаев заболевания коронавирусом

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23 октября 2020, 11:24 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Людмилы Ковалевой («Южноуральская панорама»)

На Южном Урале продолжается рост распространения COVID-19.

Согласно сводке миндрава региона, за последние сутки коронавирусная инфекция диагностирована у 129 человек, пятеро из них – школьники.

Всего с начала пандемии инфекцию перенесли 19104 человек. За последние сутки выписано из больниц 111 человек, 3948 южноуральцев продолжают лечение. По данным на 23 октября умерло 6 человек. От коронавируса – женщины 68, 51 и 82 лет. У мужчин 64, 84 и 61 года были тяжелые сопутствующие заболевания.

Напоминаем, что в Челябинской области действует режим повышенной готовности. Южноуральцам старше 65 лет не рекомендуют выходить из дома без необходимости. В общественных местах все жители области должны пользоваться средствами защиты.