В 2020 для детей-сирот в Краснодарском крае приобретено 1138 квартир, а до конца года эту цифру планируют увеличить до 1400.
В ходе совещания, которое провёл заместитель главы министерства труда и социального развития региона Алексей Гедзь, обсудили вопросы обеспечения жилплощадью сирот и детей, которые остались без попечения родителей. На приобретение жилья для такой категории граждан из краевого бюджета выделено более полутора миллиардов рублей в 2020 году.
На сегодняшний день органы местного самоуправления заключили контракты на 1138 квартир, что почти на двадцать процентов больше, чем в прошлом году, - сообщает пресс-служба краевой администрации.
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Для кубанских сирот приобрели более тысячи квартир
23 октября 2020, 10:49 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]
В 2020 для детей-сирот в Краснодарском крае приобретено 1138 квартир, а до конца года эту цифру планируют увеличить до 1400.