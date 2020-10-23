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Аргументы Недели Общество 13+

Для кубанских сирот приобрели более тысячи квартир

, 10:49 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Для кубанских сирот приобрели более тысячи квартир
Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В 2020 для детей-сирот в Краснодарском крае приобретено  1138 квартир, а до конца  года эту цифру планируют увеличить до 1400. 

В ходе совещания, которое провёл заместитель главы министерства труда и социального развития региона Алексей Гедзь, обсудили вопросы обеспечения жилплощадью  сирот и детей, которые остались без попечения родителей. На приобретение жилья для такой категории граждан из краевого бюджета выделено более полутора миллиардов рублей в 2020 году.  

На сегодняшний день органы местного самоуправления заключили контракты на 1138 квартир, что почти на двадцать процентов больше, чем в прошлом году, - сообщает пресс-служба краевой администрации.  

 

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