В Краснодарском крае ещё 112 случаев заражения коронавирусом

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23 октября 2020, 10:40 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

За сутки в Краснодарском крае 112 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. В соседней Адыгее заболевших 74. От опасной инфекции вновь скончались пятеро кубанцев. 47 жителей региона пошли на поправку, в Адыгее выздоровел 41 человек.



Всего в России за сутки выявлено 17 340 случаев заболевания в 85 регионах. 11 263 россиянина вылечились, однако 283 спасти не удалось, - сообщает ИЦК.