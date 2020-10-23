Специалисты объясняют временные сбои в МЭШ финальной стадией тестирования «боем»

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23 октября 2020, 10:23 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Эксперты Московской электронной школы (МЭШ) продолжают круглосуточно работать над совершенствованием системы. Об этом журналистам сообщил заместитель руководителя департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы Владимир Макаров.

«МЭШ - это объемная система, над которой мы работаем круглосуточно. Последние полгода работа велась особенно активно, и мы многократно тестировали все элементы. Любой цифровой продукт до выхода в релиз проходит через скрупулезный аудит. Но каким бы долгим не был этап разработки, от сбоев не застрахован никто. Патчи первого дня - это уже рутина цифрового мира. У любой такой крупной сложной платформы есть несколько этапов тестирований. И последний - боем. Он всегда неизбежен», - пояснил Макаров.

По его словам, невозможно искусственно воспроизвести те нагрузки, которые обрушились на МЭШ в первые дни после начала дистанционного обучения. В настоящее время сервисами МЭШ пользуются более 600 тыс. человек, ежесекундно отправляется более 80 тыс. запросов, а за день проводится почти 4 млн сессий онлайн-уроков.

Макаров подчеркнул, что такой стресс-тест позволяет совершенствовать систему, выявлять баги и устранять ошибки. «И мы заинтересованы в том, чтобы МЭШ работал на запредельных нагрузках, тогда нам удастся выявить все несовершенства и исправить их, в конечном счете от этого выиграют все пользователи - преподаватели школ и ученики», - отметил Макаров.

Он добавил, что сбои в работе МЭШ возможны. «И мы просим родителей и учеников, и учителей с пониманием к этому отнестись. Загрузив систему по максимуму, все вместе мы совершенствуем цифровой продукт и готовим его к бесперебойной работе даже в условиях повышенного спроса на сервисы МЭШ. Каждый сбой, нештатная работа каждого элемента оперативно анализируется и исправляется», - пояснил заместитель руководителя ДИТ.

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Макаров также отметил, что специалисты были готовы к такому сценарию, и в каждой московской школе разработаны резервные алгоритмы работы в случае сбоя в МЭШ. «Образование не останавливается, все продолжают учиться. А мы параллельно совершенствуем инструмент, который помогает сделать процесс образования интереснее и эффективнее», - заключил он.