Более 25 тыс кг продуктов доставили москвичам социальные работники

Более 25 тонн продуктов доставили социальные работники соблюдающим самоизоляцию москвичам с 26 сентября. Об этом журналистам сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, менее чем за месяц столичные социальные работники доставили москвичам в возрасте старше 65 лет и людям, имеющим хронические заболевания, в общей сложности более 25 тонн продуктов.

«Горячая линия комплекса социального развития продолжает принимать заявки на предоставление социальных услуг от горожан, соблюдающих режим самоизоляции. С 26 сентября было оформлено почти 5 тыс. заявок на доставку продуктов питания», - рассказала Ракова.

«Наши социальные работники - это самая настоящая армия помощи. Меньше чем за месяц работы они в общей сложности доставили более 25 тыс. кг продуктов москвичам, которые сейчас находятся на самоизоляции. Это действительно непросто, но сегодня перед нами стоит важная задача - защитить всех тех, кто находится в группе риска», - добавила вице-мэр.

Она отметила, что для того, чтобы сделать режим самоизоляции максимально комфортным для горожан, горячая линия комплекса социального развития начала принимать заявки на предоставление социальных услуг: покупку продуктов, лекарств, товаров первой необходимости, кормов для домашних животных. Так, с 26 сентября было оформлено 48,5 тыс. заявок на более 50 тыс. услуг, из которых почти 5 тыс. заявок на покупку и доставку продуктов питания.

Наибольшее количество продуктов - более 4,5 тонны - доставили в Северном административном округе. Более 3 тонн продуктов передали заявителям в Восточном административном округе. Примерно одинаковое количество продуктов было доставлено в Южном и Юго-Западном административных округах: по 2,9 тонны. Немного реже за доставкой продуктов обращаются жители Западного, Северо-Восточного и Юго-Восточного административных округов (2,5, 2,4 и 2 тонны соответственно). Социальные помощники в Северо-Западном административном округе доставили 1,8 тонны продуктов, а в Центральном административном округе - 1,6 тонны. Наименьшее количество продуктов было заказано в Зеленоградском административном округе (355 кг) и ТинАО (605 кг).

Как рассказала Ракова, иногда социальные помощники сталкиваются с необычными заявками. Так, в территориальный центр социального обслуживания «Жулебино» регулярно приходит доставка на один и тот же адрес. Мужчина просит привозить ему упаковки питьевой воды в небольших бутылках. Оказывается, он ведет здоровый образ жизни и тщательно следит за своим водным балансом. Похожая заявка поступила и в территориальный центр социального обслуживания «Кунцево». Социальных работников попросили доставить несколько литров питьевой воды. Заявитель не хотел часто беспокоить сотрудников и решил заказать все необходимое надолго.

Ракова подчеркнула, что главная награда социальных работников - это благодарность москвичей. Отдел контроля качества горячей линии комплекса социального развития отслеживает выполнение каждой заявки. Более 95% москвичей остались довольны предоставляемыми услугами и поблагодарили социальных помощников.

Горячая линия комплекса социального развития Москвы работает ежедневно. Находящиеся на самоизоляции и нуждающиеся в помощи москвичам необходимо позвонить по телефону: +7 (495) 870-45-09.