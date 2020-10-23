В Хабаровский край придут «Знаменосцы Победы»

Аргументы Недели → Общество 13+

23 октября 2020, 11:13 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Благодаря Фонду президентских грантов в Хабаровске будет реализован проект «Знаменосцы Победы», рассказывающий молодому поколению об истории Великой Отечественной войны. Это не просветительская работа в традиционном ее понимании, ограничивающаяся лекциями и демонстрацией видеоряда. «Знаменосцы Победы» - это погружение в историю – настолько, насколько сегодня позволяют современные технологии. Благодаря федеральному центру хабаровчане присоединятся к уникальному проекту, проводимому Общероссийским общественным гражданско-патриотическим движением «Бессмертный полк России».

- Этот проект буквально позволяет сопоставить свою жизнь и достигнутые результаты, свои мечты и стремления с героическими подвигами предков, осознать, связь поколений с исторической и практической точки зрения, понять, насколько важно не растерять, а преумножить то, что создано и завоевано поколением победителей, - поделился координатор «Бессмертного полка» в Хабаровском крае, сопредседатель краевой Общественной палаты Андрей Белоглазов, - Эта тема близка каждому в нашей стране, именно поэтому ООД «Бессмертный полк России» в рамках проекта ведёт обширную информационную кампанию, проводит конкурсы, флешмобы и иные мероприятия в онлайн формате.

Специально для проекта совместно с РИА Новости была создана реконструкция в формате виртуальной реальности «Неизвестный знаменосец». Благодаря МR-технологиям, любой желающий сможет «побывать» на крыше Рейхстага и участвовать в водружении Знамени Победы. Кроме того, можно будет узнать об истории водружения знамен и героях, принимавших участие в героических событиях весны 1945 года. В Хабаровске мероприятия проекта будут проводиться на площадке самого крупного торгового центра – «Броско Молла».



- Очень важно, что этот проект призван заинтересовать молодежь и детей историей Великой Отечественной войны и он действительно выполнит поставленную задачу. Потому что в нем применяются современные технологии, которые понятны и привлекательны для молодого поколения. Сегодня едва ли кто-то из детей станет смотреть черно-белые фильмы о войне. А здесь происходит погружение в виртуальное пространство, и можно оказаться на месте героев-победителей. Отмечу, что мы привыкли слышать только об одном Знамени Победы и об одном знаменосце, а их было порядка сорока! И у каждого своя судьба, свой боевой путь. И проект подтолкнет детей изучать эту историю.

Андрей Белоглазов указал, что работа интерактивных выставочных площадок в центрах российских регионов, где родились Знаменосцы Победы – участники штурмовых групп рейхстага, началась с сентября.

- К счастью, Дальний Восток не остался в стороне, и проект будет представлен и у нас. Замечу, что без поддержки федерального центра, которая помогла приобрести дорогостоящее оборудование, реализация проекта была бы невозможна, - подчеркнул Андрей Белоглазов.

Кроме того, хабаровчане и жители края смогут принять участие во Всероссийской викторией «Победа ковалась каждым». На сегодняшний день более 4,5 тысячи человек из всех регионов страны присоединились к этой викторине.

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