В некоторых автобусах Сочи подорожает проезд

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23 октября 2020, 10:01 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

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С первого ноября на нескольких автобусных маршрутах в Сочи повысят цену на проезд.



Это коснется тех единиц общественного транспорта, которые работают по регулируемому тарифу. В городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства пояснили, что цена на ГСМ растёт, себестоимость поездок увеличивается, а плата за проезд остаётся неизменной вот уже четыре года.



Таким образом, в автобусах, цены на проезд в которых устанавливают власти, пассажир должен будет платить по 26 рублей. Это маршруты №№ 12, 16, 17, 18, 23, 36, 49, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 68, 69, 70 и 86. А в автобусах, где проезд регулируют сами перевозчики - 28 рублей. Это маршруты №№ 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 19, 20, 22, 24 25, 30, 37, 38, 41, 43, 45, 46, 83, 87, 90, 92, 94, 95 и 98.



Ранее "Аргументы Недели" рассказывали о том, что на реконструкцию Ривьеры на курорте собираются потратить свыше десяти миллиардов рублей за пять лет. Власти города собираются сделать эту территорию визитной карточкой города.