В Челябинске открылась выставка Музеев Московского Кремля

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22 октября 2020, 22:45 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

На ней представлено 180 экспонатов. Это одежда, оружие, ювелирные изделия, которые дарили представители Восточных стран русским царям.

В открытии выставки «Сокровища Востока в собрании Музеев Московского Кремля» в Государственном историческом музее Южного Урала приняла участие первая леди региона Ирина Текслер. Она отметила, что жители Челябинской области смогут первыми в стране увидеть необычные экспонаты. Это стало возможным благодаря тому, что при поддержке губернатора сотрудничество с Музеями Московского Кремля вышло на более качественный уровень.

«Наша холодная уральская осень будет раскрашена яркими восточными красками. Мы прикоснемся к этим шедеврам, сможем окунуться в магию тысячи и одной ночи», – сказала Ирина Текслер на открытии выставки.

Выставка состоит из семи разделов, каждый из них так отражает историю отношений России с Турцией, Ираном, Кавказом, Средней Азией, Индией, Китаем и странами Юго-Восточной Азии.

Южноуральцы смогут увидеть выставку с 23 октября, она завершит свою работу 7 февраля 2021 г.

Сокровища Востока в собрании Музеев Московского Кремля

Сокровища Востока в собрании Музеев Московского Кремля

Сокровища Востока в собрании Музеев Московского Кремля

Сокровища Востока в собрании Музеев Московского Кремля

Сокровища Востока в собрании Музеев Московского Кремля