Как иван-чай помогает женщинам забыть о морщинах и лишних кило

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22 октября 2020, 20:21 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

На плечах женщины всегда лежала большая ответственность – за семью, детей и семейный очаг. А современным дамам приходится совмещать быт и семью с напряжённой работой. Постоянный стресс и отсутствие времени на себя усугубляются плохой экологией, недосыпами и нехваткой витаминов, что в итоге негативно влияет на физическое и эмоциональное состояние женщины. К сожалению, нет способа избежать этих негативных эффектов, однако их можно свести к минимуму простым и доступным средством – заботой о себе. А первый шаг поможет сделать, как ни странно, иван-чай «Родной».

Чем полезен иван-чай для женщин

Травяные чаи «Родной» могут стать прекрасной альтернативной надоевшим традиционным черному и зеленому чаю, а также малополезному растворимому кофе, так привычно обосновавшемуся на большинстве российских кухонь. Иван-чай оказывает благотворное воздействие на женский организм и имеет ряд преимуществ.

Продлевает молодость

Иван-чай содержит множество полезных веществ, включая танины, бета-каротин, флавоноиды и другие вещества. Попадая в организм женщины, они замедляют процессы старения клеток, а также запускают механизмы естественной выработки коллагена. За счет подобного воздействия кожа постепенно возвращает упругость и эластичность, улучшается состояние волос и ногтей, а походы к косметологу перестают быть необходимость.

Способствует похудению

Конечно, наивно полагать, что кружечка ароматного чая мигом растопит лишние сантиметры, однако и недооценивать силу натуральных трав не стоит. Так, регулярное употребление напитка из листьев кипрея благоприятно сказывается на работе органов ЖКТ. Помимо этого, растение ускоряет метаболизм, устраняет вздутие живота, выводит токсины и лишнюю жидкость из организма, а вместе с тем притупляет голод. В совокупности с правильным питанием, отсутствием регулярного переедания, а также умеренной физической нагрузкой постоянное употребление травяного чая перед едой может принести видимые результаты уже через месяц. Из-за этих свойств душистая трава широко известна среди тех, кто следит за фигурой или стремится снизить свой вес.

Облегчает критические дни

Мало какая женщина не сталкивалась с неприятными ощущениями во время критических дней, будь то тянущие боли внизу живота, мигрени или просто плохое настроение. Иван-чай облегчает, а в некоторых случаях и вовсе устраняет негативные симптомы. Так, за счет высокого содержания витамина С в листьях иван-чай оказывает болеутоляющий эффект на организм, снимает спазмы, тяжесть внизу живота, а также успокаивает мигрени, связанные с гормональными всплесками. К тому же травяные чаи обладают успокаивающим эффектом, за счет чего женщина становится менее раздражительной в период ПМС. Напиток оказывает общеукрепляющее действие на женский организм и наполняет силами, которых так не хватает в критические дни.

Облегчает симптомы менопаузы

Не секрет, что симптомы приближающейся менопаузы тоже могут приносить определенные неудобства. К счастью, в иван-чае содержатся природные заменители эстрогена – фитоэстрогены, – которые облегчают симптомы происходящей перестройки гормонального фона. Также напиток из кипрея снимает раздражительность и смягчает приливы.

Полезен при профилактике онкологии

В народной медицине иван-чай давно признан противоопухолевым средством. Способность подавлять развитие доброкачественных и злокачественных образований подтвердили и ученые. Так, в 70-х годах XX века группа российских ученых выделила из соцветий этой душистой травы вещество ханерол, при взаимодействии с которым потенциальные раковые клетки прекращали рост и развитие. В результате регулярное употребление иван-чая служит отличной профилактикой онкологических заболеваний, в том числе одного из самых распространенных типов онкологии среди женщин – рака груди.

Так что, оказывается, иван-чай незаменим для женского здоровья. Однако важно правильно подойти к выбору производителя ароматного напитка, ведь такой продукт требует ответственного сбора, хранения и упаковки, в противном случае все полезные свойства будут утеряны. К счастью, современные технологии позволяют сделать заказ у надежного производителя. Например, в интернет-магазине фруктово-травяных чаёв «Родной» можно найти как традиционные сборы узколистного кипрея, так и более экзотичные варианты с добавлением меда, яблок, листьев мяты, чабреца и саган-дайля, а также цветков липы.

Конечно, современный темп жизни не позволяет полностью избежать стрессов и забот. Однако в повседневной суматохе женщина не должна забывать и о собственном здоровье. А поддерживать его можно с помощью ароматной чашечки свежезаваренного иван-чая «Родной», приносящего не только пользу, но и хорошее настроение.