Сбер, ВТБ, Mаil.ru и РЖД напомнили о штрафах за нарушение удаленки в офисах

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22 октября 2020, 19:35 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Десятки столичных компаний, включая РЖД, Сбербанк, ВТБ и Mаil.ru, получили предупреждения от мэрии о необходимости соответствия между отчетами об отправленных на удаленку и реальным положением в офисах.

Московские власти направили письма в Сбербанк, ВТБ, РЖД и Mail.ru с предупреждением о том, что за возвращение на рабочие места в офис сотрудников, указанных как работающих удаленно, последуют наказания и штрафы. C копиями писем ознакомился РБК, подлинность документов подтвердил источник РБК близкий к столичной мэрии. По его словам, аналогичные письма были направлены еще в несколько десятков компаний.

Письма направлены от имени департамента предпринимательства Москвы за подписью руководителя департамента предпринимательства мэрии Москвы Алексея Фурсина.

В них указано, что Сбербанк подал сведения об отправке не удаленную работу 9956 сотрудников, РЖД — 13168, Mail.ru — 3233, а ВТБ — 11632 человек.

«В целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции, а также во избежание привлечения к административной ответственности, просим предпринять меры по недопущению очного присутствия данных сотрудников на рабочих местах», — говорится в письмах.

РБК направил запросы в указанные компании.