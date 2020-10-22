Число инфицированных коронавирусом в Испании превысило 1 млн человек

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22 октября 2020, 17:47 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

По меньшей мере 1 005 295 случаев заражения новым коронавирусом выявлено в Испании с начала распространения инфекции в стране. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в среду на сайте министерства здравоохранения.

Во вторник ведомство проинформировало о 988 322 инфицированных. Общее число умерших из-за коронавируса в 47-миллионной стране достигло 34 366. В своей статистике Минздрав не приводит данные о летальных исходах за последние сутки и сообщает, что за неделю умерли 575 человек.

Таким образом, Испания стала шестой страной в мире и первой в ЕС, где выявлено более 1 млн инфицированных коронавирусом.

В середине марта в Испании был введен режим повышенной готовности. Эта мера позволила ограничить передвижение населения. Действие режима завершилось 21 июня.

Темпы распространения коронавируса в Испании стали вновь стремительно расти после смягчения ограничений в стране. В связи с этим региональные власти разных автономных областей вынуждены вновь вводить более строгие карантинные меры.

Как ранее сообщалось в СМИ, Правительство Чехии объявило локдаун из-за резкого ухудшения эпидемической ситуации.

С 22 октября по 3 ноября в стране будут закрыты магазины розничной торговли, кроме продовольственных, хозтоваров и аптек. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Роман Прымула.

Прекратят работу предприятия сферы услуг. Гостиницы перестанут принимать граждан, которые приезжают на отдых.

Власти рекомендовали работодателям перевести на удаленный режим работы максимальное число сотрудников.

Гражданам разрешается передвигаться только для выполнения рабочих обязанностей, посещения медучреждений, больниц и родственников, нуждающихся в уходе.

Чехия лидирует в ЕС по числу новых больных COVID-19 на 100 тысяч населения. В стране этот показатель составляет 905,1, последующие места занимают Бельгия (838,6) и Нидерланды (553,4).

Коронавирусом заразились первый вице-премьер и глава МВД Чехии, а также председатель Центрального штаба по преодолению кризисных ситуаций Ян Гамачек и министр сельского хозяйства Чехии Мирослав Томан.