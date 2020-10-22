В Краснодаре поймали сбежавшего павлина

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22 октября 2020, 17:25 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Телеканал "Краснодар"

Почти неделю назад со станции юннатов в Чистяковской Роще Краснодара сбежал павлин. Его заметили перелетающим с крыши на крышу в одном из районов города.



От стресса животное долго время не ело и не пило. Спасатели предприняли попытку поймать птицу при помощи автовышки, однако павлин в последний момент перелетел с дерева на крышу дома, - сообщает телеканал "Краснодар".



В конце концов беглеца удалось снять с крыши, накинув на него специальную сетку, и вернуть домой.