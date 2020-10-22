Покинувший Ефремова адвокат Андрей Алешкин: «Для меня Михаил Олегович – человек, который играет на сцене, а не сидит в тюрьме»

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22 октября 2020, 18:48 [ «Аргументы Недели» ]

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Второй день слушаний по апелляционным жалобам на приговор актеру Михаилу Ефремову по делу о смертельном ДТП ознаменовался самоотводом адвоката Андрея Алешкина, нанятого ранее Никитой Джигурдой для защиты артиста. По словам Алешкина, выйти из дела Ефремова ему пришлось из-за несоответствия его позиции с линией защиты остальных адвокатов.

В эксклюзивном комментарии «Аргументам недели» Андрей Алешкин сообщил:

«Я был за позицию мирового соглашения, договоренность о котором была достигнута с потерпевшими. Эти переговоры закончились в воскресенье».

По словам адвоката, если бы его позиция коллегами по защите была услышана, Михаил Ефремов уже сегодня мог бы покинуть зал суда, ограничившись лишь условным наказанием. Как сообщил Андрей Алешкин, предварительные договоренности по этому вопросу были уже им достигнуты с адвокатом потерпевшей стороны Александром Добровинским.

«Для меня Михаил Олегович - человек, который играет на сцене, а не сидит в тюрьме», - добавил Алешкин.

Эксклюзивный комментарий адвоката Андрея Алешкина - в видеоматериале «Аргументов недели».