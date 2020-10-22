Покинувший Ефремова адвокат Андрей Алешкин: «Для меня Михаил Олегович – человек, который играет на сцене, а не сидит в тюрьме»
22 октября 2020, 18:48[ «Аргументы Недели» ]
Второй день слушаний по апелляционным жалобам на приговор актеру Михаилу Ефремову по делу о смертельном ДТП ознаменовался самоотводом адвоката Андрея Алешкина, нанятого ранее Никитой Джигурдой для защиты артиста. По словам Алешкина, выйти из дела Ефремова ему пришлось из-за несоответствия его позиции с линией защиты остальных адвокатов.
В эксклюзивном комментарии «Аргументам недели» Андрей Алешкин сообщил:
«Я был за позицию мирового соглашения, договоренность о котором была достигнута с потерпевшими. Эти переговоры закончились в воскресенье».
По словам адвоката, если бы его позиция коллегами по защите была услышана, Михаил Ефремов уже сегодня мог бы покинуть зал суда, ограничившись лишь условным наказанием. Как сообщил Андрей Алешкин, предварительные договоренности по этому вопросу были уже им достигнуты с адвокатом потерпевшей стороны Александром Добровинским.
«Для меня Михаил Олегович - человек, который играет на сцене, а не сидит в тюрьме», - добавил Алешкин.
Эксклюзивный комментарий адвоката Андрея Алешкина - в видеоматериале «Аргументов недели».
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.