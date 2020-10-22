Государство продаст крупным компаниям личные данные россиян. Бизнес готов заплатить за базы данных сайта «Госуслуги»

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22 октября 2020, 16:58 [ «Аргументы Недели» ]

Государство может продать крупным компаниям личные данные россиян? По крайней мере, сами компании готовы заплатить за доступ к официальной информации и базам банных госстуктур.

С просьбой облегчить доступ к данным государственных информационных систем, информационным ресурсам и реестрам, а также открыть портал госуслуг для интеграции с собственными экосистемами компаний обратилась Ассоциация больших данных (АБД).

Организация, куда входят «Яндекс», Mail.Ru Group, Сбербанк, Газпромбанк, Тинькофф-банк, Qiwi, МТС, «МегаФон», «Вымпелком», «Ростелеком» и oneFactor, - предложила платить за доступ к данным о гражданах, которые аккумулирует государство, сообщает «Коммерсант».

В министерстве цифрового развития идею поддержали. Замглавы ведомства Олег Качанов сообщил, что для этого планируется создать «государственную фабрику данных», через которую бизнес сможет получать доступ к ГИС.

И если раньше компании платили за такие базы на черном рынке большие деньги и она далеко не всегда были актуальными, то теперь, покупая у государства, можно надеяться, что личные данные россиян будут как осетрина только "первой свежести".