Стать членом КЛАНа или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Государство продаст крупным компаниям личные данные россиян. Бизнес готов заплатить за базы данных сайта «Госуслуги»

, 16:58 [ «Аргументы Недели» ]

Государство продаст крупным компаниям личные данные россиян. Бизнес готов заплатить за базы данных сайта «Госуслуги»

Государство может продать крупным компаниям личные данные россиян? По крайней мере, сами компании готовы заплатить за доступ к официальной информации и базам банных госстуктур.

С просьбой облегчить доступ к данным государственных информационных систем, информационным ресурсам и реестрам, а также открыть портал госуслуг для интеграции с собственными экосистемами компаний обратилась Ассоциация больших данных (АБД).

 Организация, куда входят «Яндекс», Mail.Ru Group, Сбербанк, Газпромбанк, Тинькофф-банк, Qiwi, МТС, «МегаФон», «Вымпелком», «Ростелеком» и oneFactor, - предложила платить за доступ к данным о гражданах, которые аккумулирует государство, сообщает «Коммерсант».

 В министерстве цифрового развития идею поддержали. Замглавы ведомства Олег Качанов сообщил, что для этого планируется создать «государственную фабрику данных», через которую бизнес сможет получать доступ к ГИС.

И если раньше компании платили за такие базы на черном рынке большие деньги и она далеко не всегда были актуальными, то теперь, покупая у государства, можно надеяться, что личные данные россиян будут как осетрина только "первой свежести".

БИ

В мире

ANNA News: турецкий дрон Bayraktar TB2 могли уничтожить в Карабахе из российского «Панциря»

Российский «Панцирь» уничтожил в Нагорном Карабахе турецкий дрон Bayraktar TB2

К уничтожению турецких беспилотных летальных аппаратов Bayraktar TB2 на территории Нагорного Карабаха могут быть причастны комплексы «Панцирь-С». Соответствующую версию выдвинули представители интернет-СМИ.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью