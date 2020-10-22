Всем постам: «Найти человека!»

Аргументы Недели → Общество 13+

22 октября 2020, 16:29 [ «Аргументы Недели», Александр Григорьев ]

На сайте Следственного Комитета Московской области есть печальный раздел: Пропавшие без вести. Москва, область, Омск, Ростов, Крым, Ржев, Кострома… Вся Россия. В конце сообщения почти приговор: «местонахождение не установлено».

По данным МЧС и МВД России, в год в стране пропадают более 120 тысяч человек, в день - до 300 человек. Подавляющее большинство из них - до 74-81 процента в разные годы - находят. Число бесследно исчезающих составляет до 17 процентов. Каждый год число пропадающих без вести прирастает на 11-12 процентов.

Не думал, что придется столкнутся с этой печальной статистикой. Но в понедельник мой приятель и сосед по даче пропал. Утром, как обычно, на своей старенькой «Газеле» уехал на работу. Вечером договорились вместе помочь ему с ремонтом крыльца. Однако даже утром вторника его машины не было. Телефон молчал. Ватцап показывал, что последний раз он заходил в 19:56. Абонент был не абонент.

До вечера вторника я крепился. Живет он один, дети взрослые, родителям за семьдесят. Свободный человек. Но совершено не в его привычках вот так пропадать. Пришлось лезть в Интернет, искать, что делать в таких случаях. Подумалось даже позвонить хорошо знакомым генералам из центрального аппарата МВД, чтобы попросить помощи. Но вначале решил позвонить в Бюро регистрации несчастных случаев Московского региона.

На сайте было указано: «В случае исчезновения человека, необходимо незамедлительно позвонить в Бюро регистрации несчастных случаев, в подробностях рассказать о происшествии. Ежесуточно информация из Дежурных частей ОВД, больниц и моргов г. Москвы поступает в данное бюро и заносится в единую базу данных. В БРНС поступает вся информация про неопознанные трупы».

«Отфуболят, скажут про трое суток или, что только близкие могут запрашивать информацию, тогда звоню генералам», - подумал и набрал 8-495-688-22-52. Женщина с уставшим голосом, вопреки ожиданиям, спокойно восприняла и записала всю информацию как о соседе, так и мою. Спустя несколько минут сообщила: «В больницы и морги региона человека с такими данными не поступало. Сотрудники полиции свяжутся с Вами». Выдохнул.

Скинул общим знакомым, что подал Сашу в розыск. Даже стало интересно: «Через сколько дней полиция свяжется?». Но зазвонил мобильник. Незнакомый номер: «Ваш участковый по району Митино (месту постоянной регистрации автора). Вы звонили в Бюро несчастных случаев? Есть новая информация? Если будете подавать заявление у нас, то во сколько Вам удобно подъехать?». Отвечаю, что если новой информации не появится, то буду подавать заявление по дачному адресу. Молодой участковый уточняет в каком УМВД и вежливо прощается.

Через три часа приходит смс от общих знакомых: «У Саши все нормально. Сломалась машина и сел телефон. Он только что добрался». И через несколько минут звонок от оперативного дежурного по нашему дачному УМВД: «Вы звонили в Бюро несчастных случаев?». Рассказываю, что «потеряшка» нашелся. Он вежливо уточняет все установочные данные. Благодарит за обращение. Я извиняюсь за беспокойство. «Все правильно Вы сделали», - отвечает оперативный.

Мораль? Не знаю, может быть, мне просто повезло, но еще несколько лет назад меня бы просто послали: чужой человек, не прошло трех суток и т.д. и т.п. Пришлось бы представляться, просить людей, чтобы машина запустилась. Похоже, министру Владимиру Колокольцеву, начальникам главков Москвы генерал-лейтенанту Олегу Баранову и области генерал-лейтенанту Виктору Паукову удалось сделать невозможное. Не мы для сотрудников, а сотрудники для нас. И это чертовски здорово.

Лично и от редакции прошу генералов Баранова и Паукова поблагодарить сотрудников Бюро несчастных случаев, личный состав УВМД «Митино», Кубинский отдел полиции Одинцовского района за четкое выполнение должностных обязанностей. И просто за то, что они остаются людьми, несмотря на, прямо скажем, нелегкую службу.