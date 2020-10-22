Эксперт: Цифровые технологии положительно повлияют на систему образования

Аргументы Недели → Общество 13+

22 октября 2020, 15:43 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Сбой на запуске Московской электронной школы - обычная история при кратном росте нагрузок на систему, в целом образовательный процесс в режиме онлайн лучше, чем офлайн в условиях пандемии. Об этом сообщил основатель и генеральный директор школы математики и программирования для детей «Алгоритмика» Андрей Лобанов.

«Слышу со всех сторон, что онлайн-образование - это плохо, система не готова, и все не молодцы. Я бы говорил, что, во-первых, все готовы, во-вторых, действительно иногда могут быть сбои, и это нормально при таком значительном масштабировании. В-третьих: а вы видели кейсы, где сразу было идеально и где пользователи с первого дня привыкали к абсолютно новым для себя условиям? В-четвертых, онлайн в 100 раз лучше, чем ковидный офлайн. И да, могут быть огрехи при старте, но, увы, так бывает при кратном росте нагрузок. Если смотреть на произошедшее и происходящее, то мне кажется, что Edtech и государственная система (хочу МЭШ в Москве отметить) в России к переходу в онлайн были готовы лучше, чем в других странах мира, и за это всему рынку большой поклон», - пишет Андрей Лобанов.

По мнению эксперта, образовательные процессы уже никогда не будут прежними после пандемии.

«Количество пользователей, знакомых с онлайном, сильно выросло, ученики, родители, учителя освоили новые инструменты и теперь будут более активно их использовать. И я верю, что цифровые образовательные технологии в итоге положительно повлияют на систему образования, сделают его интерактивным и вовлекающим, добавят новые подходы/практики обучения, повысят прозрачность и снимут рутину с педагогов», - уверен Андрей Лобанов.