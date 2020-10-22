Идем на таран. В Волгограде пьяные солдаты за рулем бронемашины разнесли забор аэропорта
22 октября 2020, 15:22[ «Аргументы Недели» ]
В Волгограде пьяные солдаты за рулем бронемашины протаранили забор местного аэропорта Гумрак. Во время учений экипаж БТР так увлекся, что лихо проскочил кирпичный забор стратегического объекта.
Судя по видео, солдаты ясно видели препятствие, но объезжать его не захотели. Пробив забор, волгоградские войска не нарушили работу аэропорта, но повредили систему видеонаблюдения.
«Может им такую задачу поставили? Прорыв и захват «взлетки» аэропорта?», «Обычное дело. У нас ворота пожарки раз в полгода сносили, как по графику», «Самое короткое расстояние между двумя точками это прямая. Закрепили, так сказать, теорию на практике», - веселятся в комментариях пользователи сети.
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