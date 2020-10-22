Эпидемиолог рассказал, что перед вакцинацией нельзя скрывать наличие болезней
22 октября 2020, 14:49[ «Аргументы Недели» ]Источник: Мои года
Перед вакцинацией от коронавируса нельзя скрывать данные о наличии болезней. Об этом рассказал эпидемиолог Александр Горелов.
«Нельзя скрывать ситуации, которые были в анамнезе. Это поможет избежать нежелательных реакций после вакцинации», сказал специалист. Ранее президент Российской академии наук Александр Сергеев назвал фактор, способный остановить пандемию. Для этого человечеству нужно иметь в своем арсенале сразу несколько эффективных вакцин против вируса SARS-CoV-2. Разнообразие препаратов позволит охватить разные группы населения.
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