Стать членом КЛАНа или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Эпидемиолог рассказал, что перед вакцинацией нельзя скрывать наличие болезней

, 14:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Мои года

Эпидемиолог рассказал, что перед вакцинацией нельзя скрывать наличие болезней
фото: pixabey

Перед вакцинацией от коронавируса нельзя скрывать данные о наличии болезней. Об этом рассказал эпидемиолог Александр Горелов.

«Нельзя скрывать ситуации, которые были в анамнезе. Это поможет избежать нежелательных реакций после вакцинации», сказал специалист. Ранее президент Российской академии наук Александр Сергеев назвал фактор, способный остановить пандемию. Для этого человечеству нужно иметь в своем арсенале сразу несколько эффективных вакцин против вируса SARS-CoV-2. Разнообразие препаратов позволит охватить разные группы населения.

ЕСт

В мире

ANNA News: турецкий дрон Bayraktar TB2 могли уничтожить в Карабахе из российского «Панциря»

Российский «Панцирь» уничтожил в Нагорном Карабахе турецкий дрон Bayraktar TB2

К уничтожению турецких беспилотных летальных аппаратов Bayraktar TB2 на территории Нагорного Карабаха могут быть причастны комплексы «Панцирь-С». Соответствующую версию выдвинули представители интернет-СМИ.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью