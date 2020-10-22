Почти 60 гостей трех ТРЦ на севере Москвы оштрафовали за отсутствие масок и перчаток

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22 октября 2020, 14:23 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Почти 60 посетителей торгово-развлекательных центров «Галерея Аэропорт», «Хорошо» и «XL», расположенных на севере столицы, оштрафовали за отсутствие медицинских масок и перчаток. Каждый штраф за нарушение масочно-перчаточного режима составил 4 тыс. руб. Об этом журналистам сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Михаил Нестеров.

«Сегодня на севере города Москвы были проведены контрольные мероприятия по соблюдению масочно-перчаточного режима посетителями торговых центров. В ходе рейдов было выявлено и составлено 58 протоколов об административно-правовых нарушениях по ч. 2 ст. 3.18.1 КоАП. Санкции по данной статье составляют 4 тыс. руб. штрафа для физического лица», - сказал Нестеров.

Как уточнили в пресс-службе столичного департамента торговли и услуг, проверки прошли в ТРЦ «Хорошо», «Галерея Аэропорт» и торгово-развлекательном центре сети «XL» на Дмитровском шоссе.